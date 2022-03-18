Подгорица, 18 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Банки, работающие в Черногории, пока не будут повышать процентные ставки, сообщает в Ассоциация банков (UBCG) и Центральный банк (CBCG).

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Это в равной степени относится как к местным банкам, так и к тем, которые входят в состав крупных международных банковских систем, таких как NLB, OTP и Addiko Bank.

В сообщении ЦБ говорится, что финансовые показатели ясно показывают, что банки Черногории «высоколиквидны, платежеспособны, хорошо капитализированы и готовы поддерживать все качественные проекты в Черногории».