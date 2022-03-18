Лозанна, Швейцария, 18 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете российских сборных на участие в международных турнирах. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе суда.

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

Отмечается, что CAS отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе о приостановке действия запрета ФИФА на участие в турнирах до полного обжалования решения.

Таким образом, сборная России не сможет сыграть со сборной Польши в стыковом матче квалификации ЧМ-2022, который должен был пройти в Москве 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта CAS принял аналогичное решение по запрету, введённому Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).