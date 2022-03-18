Ижевск, , 14:52 — REGNUM С 1 апреля в Удмуртии стартует кампания по обследованию дорог, находящихся на гарантии. Как пояснили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, особое внимание будет уделено дорогам, отремонтированным со старта национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога Yarregion.ru

Для мониторинга ситуации по гарантийным объектам, выявления дефектов, в КУ УР «Управтодор», отвечающем за состояние региональных дорог, а также при администрациях городов и районов республики, контролирующих состояние муниципальных дорожных объектов, будут созданы координационные штабы, технические комиссии и комиссии по работе с обращениями граждан. Техническими комиссиями, в составе представителей подрядных организаций, стройконтроля, заказчика, администрации муниципалитетов и общественных организаций, будут проверены все дорожные объекты на наличие дефектов.

«Каждая из этих проверок важна и направлена на выявление разных нарушений. Сначала комиссия фиксирует дефекты дорожного покрытия, в том числе аварийные, которые уже могут проявиться в результате схода снега. Как только дороги оттаяли, мониторим дефекты земляного полотна и искусственных сооружений. Проверяем, не возникло ли новых дефектов на проезжей части. Заключительный выезд — это уже контроль за тем, как подрядчики устраняют выявленные замечания», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Обследование каждого объекта будет проводиться не менее трех раз с периодичностью один раз в две недели. По результатам каждого обследования будет составляться акт с описанием выявленных дефектов.

«Сейчас в муниципальных образованиях готовятся списки всех дорожных объектов, стоящих на гарантии. В 2021 году таких участков было более 550, из них 362 дороги — на балансе муниципалитетов. За последние годы мы существенно увеличили объем ремонтов дорог, и в 2022 году количество гарантийных дорог, ожидаемо, увеличится. По предварительным подсчетам, только в муниципальных образованиях дорог, стоящих на гарантии, будет более 600», — отметил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

Проверки гарантийных дорог продлятся до 15 мая. В дальнейшем подрядные организации ща свой счёт будут заниматься ликвидацией выявленных дефектов.

«Ежегодно перед началом дорожного сезона мы составляем перечень интересующих нас вопросов, которые появились в ходе работы в минувшем году. Это важное и нужное нам мероприятие, поскольку здесь работаем непосредственно со специалистами дорожной отрасли, которые готовы дать ответы на любые наши вопросы.

Это важно, поскольку, во-первых, объектов ремонта стало больше, во-вторых, кроме проезжей части, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируем и тротуары, а это тоже свои требования. И, в-третьих, с этого года в перечень включены мосты. А это уже совершенно новая глава нашей работы», — рассказал член регионального штаба Народного Фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.

В 2021 году основными выявляемыми дефектами на автодорогах с асфальтобетонным покрытием в Удмуртии стали поперечные и продольные трещины, не влияющие на безопасность участников дорожного движения, но попадающие под гарантийные обязательства.

Напомним, «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.