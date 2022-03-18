Бухарест, 18 марта 2022, 14:17 — REGNUM В ходе масштабных учений на полигоне Смардан в Румынии погиб военнослужащий румынской армии. Об этом 18 марта сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
По предварительным данным, трагический инцидент произошел рано утром 18 марта.
Других деталей не сообщается. Расследованием обстоятельств происшествия занимается военная прокуратура.
Полигон Смардан, расположенный в уезде Галац на востоке Румынии, является одним из крупнейших региональных центров обучения военнослужащих. Ежегодно в проводимых на нем маневрах участвуют до 20 тысяч военных.