Бухарест, 18 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В ходе масштабных учений на полигоне Смардан в Румынии погиб военнослужащий румынской армии. Об этом 18 марта сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии

По предварительным данным, трагический инцидент произошел рано утром 18 марта.

Других деталей не сообщается. Расследованием обстоятельств происшествия занимается военная прокуратура.

Полигон Смардан, расположенный в уезде Галац на востоке Румынии, является одним из крупнейших региональных центров обучения военнослужащих. Ежегодно в проводимых на нем маневрах участвуют до 20 тысяч военных.