Обнинск, Калужская область, 18 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Прокуратурой Обнинска совместно со специалистами территориального управления Россельхознадзора установлены факты поставки в детские дошкольные учреждения фальсифицированной молочной продукции. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Рене Магритт. Это — кусок сыра

В январе и феврале 2022 года в ряд муниципальных детских садов осуществлена поставка сыра и сливочного масла, сведения о которых противоречили данным, содержащимся в ветеринарных сопроводительных документах. Результаты лабораторных исследований показали несоответствие качества молочной продукции действующим техническим регламентам и фальсификации их растительными жирами. В адрес поставщика внесено прокурорское представление, в отношении виновного должностного и юридического лица инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Фальсифицированная молочная продукция была изъята из дошкольных учреждений, заведующие детсадами предостережены о недопустимости приемки молочной продукции без документов, характеризующих происхождение и ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого товара.