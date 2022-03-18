Берлин, , 14:16 — REGNUM Представительница испанской пронацистской молодёжной группировки Bastion Frontal Исабель Медина Перальта была задержана немецкими пограничниками по прибытии в Германию. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на еженедельник Der Spiegel.

Неонацисты Peter Isotalo

Отмечается, что в багаже 19-летней Перальты пограничники обнаружили копию признанной в РФ экстремистской книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф», а также нацистскую символику. Перальта в ответ на вопросы пограничников объяснила, что она «изучает нацистскую эпоху».

В итоге немецкие пограничники приняли решение о депортации Перальты в Испанию. По их словам, девушка планировала «участие в правоэкстремистских мероприятиях в Германии».

По данным издания Der Spiegel, Перальта поддерживает контакты с немецкими ультраправыми экстремистами и в течение 2021 года она обучалась методам политической пропаганды у членов организации III Weg («Третий путь»). Осенью 2021 года она жила в Дюссельдорфе по приглашению этой неонацистской организации.

В Испании Перальта стала известна своим участием в Bastion Frontal, которая агитирует против мигрантов из Северной Африки, а также после своей антисемитской речи в феврале 2021 года на мероприятии в память о коллаборационистах из «Голубой дивизии».