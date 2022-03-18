Сантьяго, , 14:27 — REGNUM Спустя неделю после смены правительства Чили кабинет нового президента Габриэля Борича держится предвыборной линии и не отказывается от своих слов, перестраивая всю политику государства на новые либеральные рельсы. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Президент Чили Габриэль Борич Gob.cl

С первых дней правления Борич начал появляться без галстука даже на официальных фотографиях, а первая же публичная речь, произнесенная им с балкона президентского дворца, была направлена на поддержку конституционного совета, работающего над проектом новой конституции Чили.

Следующим шагом Борича стало усиление работы над проблемой коренных народов Чили. Президент ясно дал понять, что собирается восстановить отношения власти со всеми группами населения.

Он также не постеснялся обвинить короля Испании Филиппа VI в опоздании на церемонию инаугурации, из-за которого та была перенесена. Новый президент Чили также заинтересован в восстановлении дипломатических отношений с Боливией, прерванных в начале прошлого века.

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