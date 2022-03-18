* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:14 — REGNUM Хаджи Фазл Мохаммад Сабир по предложению МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал главой посольства Афганистана в Туркмении. На церемонии презентации в посольстве Афганистана в Ашхабаде присутствовал заместитель министра иностранных дел Туркмении Вафа Гаджиев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Туркмении

Туркмения, как и другие страны, до сих пор не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако эта страна имеет тесные связи с радикалами. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали Туркмению к реализации экономических проектов, таких как ТАПИ (газопровод Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия).

Хан Вали Хан Башармал, бывший посол Афганистана в Туркмении, подал в отставку в феврале 2022 года, проложив путь к назначению дипломатов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он выразил надежду, что после него отношения между Ашхабадом и Кабулом укрепятся.

По утверждениям министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хана Моттаки, большинство посольств Афганистана получает указания из Кабула. Во время своего последнего визита в Турцию он посетил посольство Афганистана в Анкаре. Ранее Моттаки посетил посольства Афганистана в Пакистане, Катаре и Иране.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются назначить своих дипломатов в миссии Афганистана.