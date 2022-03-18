Москва, , 14:14 — REGNUM Решение регулятора о сохранении ключевой ставки на уровне 20% было ожидаемым, поскольку острой необходимости привязываться именно к плановому заседанию не было, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 18 марта.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Экстренный подъем ставки 28 февраля до 20% был нужен для купирования девальвационных рисков. Со стороны кредитного рынка такая высокая стоимость фондирования носит запретительный характер финансирования, а для вкладчиков — это мотивирующий процент по вкладам, чтобы остановить отток капитала из банковской системы», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что по прошествии двух недель видно, что эффект есть, банки отчитываются о рекордных притоках под такую привлекательную ставку.

При этом нужно понимать, что меры стабилизации носят временный характер. «Но прогнозировать, когда ставки опустятся, сейчас не имеет большого смысла. Скорее всего, это займет несколько большее время, чем скачок и последующее ослабление монетарного ужесточения в прошлый кризис 2014—2015 гг.», — пояснил Зельцер.

По его словам, сегодняшнее решение ЦБ РФ не окажет значимого влияния на финансовый сектор, также не будет реакции на рынке акций и облигаций — он закрыт. «А когда первым, возможно, откроется долговой рынок, то ставки по долгосрочным бумагам должны отразить возросшую ставку ЦБ в 20% аналогичным или даже большим подъемом доходностей ОФЗ и падением цен бумаг», — подчеркнул эксперт.