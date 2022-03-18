Ханты-Мансийск, 18 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Участвовать в соревнованиях на территории России могут спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 18 марта заявил журналистам заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«ДНР и ЛНР являются признанными структурами, и они имеют полное право участвовать», — сказал Байсултанов.

По его словам, руководство республик решит, когда они будут участвовать в турнирах в России.

Также он добавил, что в регионах России сейчас размещены более 270 спортсменов из ДНР и ЛНР, в основном это дети.