София, , 14:11 — REGNUM Национальное предприятие «Почта Болгарии» выведена из-под юрисдикции болгарского министерства транспорта. Об этом 18 марта сообщает БТВ.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По официальной информации, указанное решение было принято большинством голосов на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии. Согласно новым изменениям, государственную политику в сфере почтовых услуг и выпуска соответствующих марок будет осуществлять непосредственно Совет министров (правительство) страны.

Как утверждают эксперты, это позволит дополнительно привлечь в структуру до $10 млн ежегодно, а также обеспечить рост заработной платы и социальных пособий для десятков тысяч почтальонов по всей стране. Ранее реформа системы доставок корреспонденции была одним из основных пунктов программы действующего правительства Болгарии во главе с Кирилом Петковым.