София, 18 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Национальное предприятие «Почта Болгарии» выведена из-под юрисдикции болгарского министерства транспорта. Об этом 18 марта сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По официальной информации, указанное решение было принято большинством голосов на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии. Согласно новым изменениям, государственную политику в сфере почтовых услуг и выпуска соответствующих марок будет осуществлять непосредственно Совет министров (правительство) страны.

Как утверждают эксперты, это позволит дополнительно привлечь в структуру до $10 млн ежегодно, а также обеспечить рост заработной платы и социальных пособий для десятков тысяч почтальонов по всей стране. Ранее реформа системы доставок корреспонденции была одним из основных пунктов программы действующего правительства Болгарии во главе с Кирилом Петковым.