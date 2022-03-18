Самара, 18 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Физкультурой и спортом занимается почти половина жителей Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

Данный вопрос был рассмотрен на коллегии министерства спорта региона.

Министр спорта области Сергей Кобылянский рассказал о реализации в 2021 году областной составляющей федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«Доля населения Самарской области, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом в прошедшем году, составила 49,7%, что выше планового значения на 3,3 процентных пункта», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что в прошлом году самарские спортсмены завоевали 1680 медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

Кроме этого, в области увеличилось количество инвалидов, занимающихся в организациях и учреждениях Самарской области (30 488 человек). Сейчас в регионе развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта, это на 12 больше, чем в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Волжском районе в микрорайоне «Кошелев» Самарской области до конца 2022 года планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом.