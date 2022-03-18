Хартум, 18 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Представители Суверенного совета Судана (военное правительство страны) заявили о готовности подключить систему электроснабжения страны к источникам электроэнергии в Египте. Об этом 18 марта сообщает информационное агентство SUNA со ссылкой на заявление члена правительства генерала Шамса эль-Дин Каббаши.

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По его словам, подключение к египетским линиям электропередач является приоритетом для обеспечения энергетической безопасности страны.

Каббаши добавил, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи с послом Египта в Судане, в ходе которой сторонам удалось добиться взаимопонимания.

«Объем энергетического сообщения между двумя странами вырастет с 70 до 300 МВт, и постепенно будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет 1000 МВт», — заявил представитель правительства Судана.