Рига, , 14:10 — REGNUM Уже второй год подряд необходимые для сельхозпроизводителей Латвии минеральные удобрения бьют ценовые рекорды, что может стать проблемой в нынешний посевной сезон. Об этом министр земледелия республики Каспарс Герхардс заявил в ответ на запрос парламентариев, сообщило местное издание bb.lv.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, только в IV квартале 2021 года удобрения подорожали на 75%, средства защиты растений — на 18%, а дизтопливо — на 35%. Еще резче цены повысились в 2022 году, признал министр, избегая называть цифры.

При этом, по его признанию, в 2021 году из России Латвией было импортировано 52% удобрений по стоимости и 54% по объему, в целом в Евросоюзе эта доля составляла 31%. Теперь об этом поставщике можно забыть в свете введенных Россией ответных санкций против Евросоюза.

По линии животноводства зависимость Латвии от России, Белоруссии и Украины также была значительной — на эти страны приходилась половина всех зарубежных поставок кормового жмыха (49,6%). В то же время необходимая на корм скоту кукуруза поступала в страну на 65% из РФ, гречка — на 51%.

Министр заявил, что сейчас его ведомство ведет активные консультации с международными организациями по замещению выпавших объемов. Сделать этот будет не просто, признал он.

Но нет худа без добра, добавил министр земледелия Латвии: «В этом году спрос на минеральные удобрения может сократиться, и фермеры в пределах возможностей оптимизируют или уменьшат их применение».

«Латвийские производители продуктов и сельские хозяйства полностью способны обеспечить спрос жителей Латвии по всем основным группам продуктов питания», — говоритсяв ответе Герхардса парламентариям.