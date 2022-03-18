Тбилиси, 18 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Правительство Грузии решило создать Совет по цифровой трансформации, который объединит государственный и частный сектора для работы по цифровой трансформации экономики. Об этом 18 марта вице-премьер республики, министр экономики Леван Давиташвили на встрече с представителями IT-компаний.

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«Считаем, что одним из самых перспективных направлений для страны в будущем будет именно развитие цифровых технологий», — сказал Давиташвили.

По его мнению, цифровизация экономики поможет её развитию, а также будет способствовать трудоустройству и росту доходов населения. Министр отметил, что подобные встречи будут проводиться регулярно, чтобы ориентироваться на нужды IT-компаний.

Давиташвили также предложил создать постоянную платформу для коммуникации между властями и частным сектором по вопросам цифровизации.