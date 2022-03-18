Донецк, , 14:05 — REGNUM В Донецке в результате систематических обстрелов остались без энергоснабжения свыше 3 тыс. абонентов. Об этом 18 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

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По информации штаба, в результате обстрела украинскими формированиями Петровского района Донецка обесточены 21 трансформаторная подстанция, без энергоснабжения находятся 3100 абонентов.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — рассказали в штабе.