* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:05 — REGNUM Временный поверенный в делах Ирана в Кабуле провёл встречу с министром внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе встречи Хасан Мортазави призвал к скорейшему решению пограничных проблем и недопущению пограничных столкновений. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

«Афганская полиция нуждается в обучении и расширении возможностей», — сказал Сираджуддин Хаккани, признавая наличие проблем.

Напомним, между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пограничниками Ирана произошло два вооружённых столкновения: 1 декабря 2021 года и 7 марта текущего года.

Говоря о пограничных проблемах и столкновениях между иранскими военными и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Мортазави призвал Сираджуддина Хаккани как можно скорее сформировать совместную комиссию для разрешения недоразумений. Сообщается, что Хаккани согласился с этим.

Пограничные споры и проблемы с водными ресурсами усилили напряжённость в отношениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ираном. Однако недавно радикалы объявили, что они полностью признают права Ирана на воду.

По сообщению иранского информационного агентства Fars, Сираджуддин Хаккани сказал Хасану Мортазави: «Афганская полиция прямо сейчас нуждается в обучении и расширении возможностей, и Исламская Республика Иран с её опытом в этой области может оказать большую помощь афганской полиции и новому кабинету министров».

Ранее за подготовку афганской полиции отвечали западные страны.

По сообщению агентства Fars, Хаккани заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить любой военный конфликт в регионе. Он призвал Исламскую Республику Иран поддержать народ Афганистана.