София, , 14:04 — REGNUM Группа неизвестных вооруженных лиц осуществила нападение на одно из элитных игорных заведений в районе Плевена на севере Болгарии. Об этом 18 марта сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, злоумышленники ворвались в помещение казино известной сети, избили охранников и, угрожая крупье огнестрельным оружием, похитили из кассы крупную сумму денег. При этом пострадали несколько посетителей.

Как предполагают представители правоохранительных органов, ранее указанная группа уже совершила несколько нападений на залы игровых автоматов в соседних областях.

Ведется следствие.