София, 18 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Группа неизвестных вооруженных лиц осуществила нападение на одно из элитных игорных заведений в районе Плевена на севере Болгарии. Об этом 18 марта сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, злоумышленники ворвались в помещение казино известной сети, избили охранников и, угрожая крупье огнестрельным оружием, похитили из кассы крупную сумму денег. При этом пострадали несколько посетителей.

Как предполагают представители правоохранительных органов, ранее указанная группа уже совершила несколько нападений на залы игровых автоматов в соседних областях.

Ведется следствие.