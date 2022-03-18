Грозный, 18 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Чечне благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже стартовала масштабная ремонтная кампания. Как сообщает региональное министерство автомобильных дорог, первым объектом стала реконструкция Объезда с. Герменчук. Его протяженность составляет 4,3 километра.

Bestmaps.ru Грозный. Чечня

Контракт заключен на принципах жизненного цикла, согласно которому предусмотрено содержание его подрядчиком до конца 2024 года. Это значит, что все строительные и эксплуатационные риски перекладываются на подрядчика до конца определенного контрактом срока.

«Реконструкция автодороги позволит распределить транспортные потоки, разгрузить внутренние линии от проезда транзитного и местного транспорта, что приведет к значительному снижению аварийности и перегрузки.

Благодаря реконструкции дорога получит уширение и будет переведена из 2-х полосной в 4-х полосную. Проектом предусмотрено полное обустройство участка: устройство светофорных объектов, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки термопластиком, устройство дорожного ограждения для разделения встречных потоков транспортных средств, а также устройство наружного освещения», — пояснил замминистра автомобильных дорог Руслан Хусенов.

Координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» в Чеченской Республике, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные качественные дороги» Магомед Хаджимурадов отметил, что все эти годы общественные контролеры ОНФ были задействованы в различных мероприятиях реализации нацпроекта: обучающих семинарах, совещаниях региональной проектной группы, совещаниях Общественного совета при Министерстве автомобильных дорог, общественных обсуждениях перечней объектов, выездах на объекты нацпроекта. За 2019−2021 годы — это более 200 мероприятий. По его словам, такое взаимодействие способствует повышению качества дорожных работ и прозрачности нацпроекта.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60% к 2030 году.

В Чечне за 2022 год в нормативное состояние планируется привести 76,2 км дорог. Из низ 18,4 км из них — это региональные дороги, 57,8 км — улично-дорожная сеть Грозненской городской агломерации. Кроме того, на региональных дорогах будет построено и реконструировано четыре моста общей протяженностью 109,2 погонных метра.