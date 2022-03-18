Сантьяго, , 14:08 — REGNUM Прокурор чилийской провинции Араукания, в которой в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за сепаратистских настроений коренных индейцев мапуче, заявил, что ни один обвинительный приговор в регионе не носит политического характера. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Флаг Чили

Прокурор заверил, что все арестованные были задержаны по достаточно тяжким преступлениям, таким как убийства, поджоги, грабежи, а также оборот наркотиков и оружия.

Впервые термин «политический заключённый» в отношении мапуче был применён министром внутренних дел нового правительства Изкией Сичес, чьё незапланированное прибытие в регион местные жители встретили поджогами и стрельбой в воздух.

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