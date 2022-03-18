Сантьяго, 18 марта 2022, 14:08 — REGNUM Прокурор чилийской провинции Араукания, в которой в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за сепаратистских настроений коренных индейцев мапуче, заявил, что ни один обвинительный приговор в регионе не носит политического характера. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Флаг Чили
Флаг Чили

Прокурор заверил, что все арестованные были задержаны по достаточно тяжким преступлениям, таким как убийства, поджоги, грабежи, а также оборот наркотиков и оружия.

Впервые термин «политический заключённый» в отношении мапуче был применён министром внутренних дел нового правительства Изкией Сичес, чьё незапланированное прибытие в регион местные жители встретили поджогами и стрельбой в воздух.

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