Великий Новгород, 18 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту избиения в Великом Новгороде группой подростков ребенка, который после случившего был госпитализирован в больницу. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Скриншот страницы По Жизни i.ytimg.com Драка

Инцидент произошел 16 марта 2022 года. По предварительным данным, ребенок гулял после уроков на территории одного из образовательных учреждений Великого Новгорода. Между ним и группой детей из пяти-шести человек произошел конфликт, в ходе которого подростки избили школьника. В результате ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Прокуратурой области будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с детьми, участвовавшими в конфликте и их семьями, а также совокупности принятых мер со стороны руководства школы в рамках данного инцидента», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.