Группа подростков в Великом Новгороде избила ребенка
Великий Новгород, 18 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту избиения в Великом Новгороде группой подростков ребенка, который после случившего был госпитализирован в больницу. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел 16 марта 2022 года. По предварительным данным, ребенок гулял после уроков на территории одного из образовательных учреждений Великого Новгорода. Между ним и группой детей из пяти-шести человек произошел конфликт, в ходе которого подростки избили школьника. В результате ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
«Прокуратурой области будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с детьми, участвовавшими в конфликте и их семьями, а также совокупности принятых мер со стороны руководства школы в рамках данного инцидента», — уточнили в ведомстве.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.