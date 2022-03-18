Москва, , 14:00 — REGNUM Первый вице-премьер-министр Киргизии Арзыбек Кожошев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с генеральным директором «Объединенной зерновой компании» Дмитрием Сергеевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства 17 марта.

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Участники встречи обсудили возможность увеличения объемов поставок пшеничного зерна из России в Киргизию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году из России в Киргизию поступило 220 тысяч тонн пшеничного зерна или 57% от общего объема импорта пшеницы. При этом средняя стоимость российской пшеницы в прошедшем году составила $239 (25,8 тысячи рублей по текущему курсу) за тонну.

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