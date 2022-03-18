София, 18 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Десять российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Болгарии, заявление об этом опубликовано на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что дипломатов высылают с «обычной формулировкой» о «деятельности, несовместимой с их статусом». В болгарском МИД уточнили, что российским представителям дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

«Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — заявила российский дипломат ТАСС.

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