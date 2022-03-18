Калуга, , 13:59 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской думы посетили сегодня, 18 марта, пункт временного размещения беженцев из Донбасса в загородном лагере «Звёздный». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, народные избранники прибыли не с пустыми руками. Детям школьного возраста они подарили 21 портфель, каждый из которых полностью укомплектован школьными принадлежностями в зависимости от возраста ребят. Этих принадлежностей им хватит до конца учебного года. Также депутаты привезли 40 одеял и 10 электрочайников.

Руководители Калуги посетили пункт размещения беженцев из Донбасса Пресс-служба Городской думы Калуги

«Мы решили оказать помощь в первую очередь детям, приобрести необходимые для учёбы ранцы, тетради, ручки, фломастеры, — рассказал Юрий Моисеев. — Всё это мы приобрели за счёт личных средств членов фракции «Единая Россия», депутата от партии «Яблоко» и беспартийных депутатов, всего удалось собрать порядка 300 тысяч рублей. Это очень хорошая акция, дети Донбасса не должны чувствовать себя обделёнными, мы должны приложить все усилия, чтобы сделать их пребывание на Калужской земле более комфортным».