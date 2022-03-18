Кишинёв, , 13:57 — REGNUM Компания «Молдовагаз» успела своевременно погасить обязательный платёж Газпрому за поставку газа в республику. Об этом 18 март сообщил глава молдавского предприятия Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молдовагаз» полностью рассчиталась … за текущие поставки газа в первой половине марта (50%). За текущую неделю компания перечислила поставщику $43 млн», — написал Чебан.

Он поблагодарил абонентов, которые своевременно оплачивают счета за газ. Также глава компании подчеркнул роль руководства в страны, которое помогло своевременно собрать нужную сумму.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из России в Молдавию закончился в октябре 2021 года. По новым условиям цена поставки газа зависит от его стоимости на европейском рынке. В связи с этим к январю 2022 года стоимость газа выросла примерно в три раза. Молдавской стороне каждый месяц приходится искать средства для своевременных выплат Газпрому.