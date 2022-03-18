Москва, , 13:57 — REGNUM Гуманитарные коридоры из города Мариуполь Донецкой Народной Республики продолжают работать. Об этом 18 марта сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, российские военнослужащие и бойцы народной милиции ДНР помогают мирным жителям покидать зону боевых действий.

«Военные своими средствами пытаются людей вывозить, где невозможно проехать своим транспортом, дальше пересаживают их на автобусы. И они следуют по направлению в Россию или туда, где есть российские войска», — сказал Басурин.

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