Москва, 18 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию в защиту ДНР и ЛНР, потому что «воспринимает как угрозу» укрепление «демократии» на Украине. Об этом на пресс-конференции в Бухаресте вместе со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

По его словам, российский лидер «воспринимает консолидацию демократических процессов в таких странах, как Украина, как угрозу».

Напомним, на Украине до сих пор не найдены виновные в трагедии в Одессе 2 мая, а также виновные в убийстве журналиста Олеся Бузины и ряде других преступлений.