Кострома, , 14:52 — REGNUM В Костромской области до конца 2022 года приостановили общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов. Такое решение на заседании 17 марта приняла дума региона.

Дискуссия Художник — Луи Меллер

Предложение о временных изменениях в заксобрание внёс губернатор области Сергей Ситников. В пояснительной записке сказано, что за счёт исключения этого требования власти получат большую оперативность в принятии решений, что необходимо в условиях санкций.

Напомним, на общественное обсуждение выносятся проекты законов и постановлений думы, губернатора, администрации области, исполнительных органов государственной власти региона.

Предполагается, что после публикации проектов в интернете общественность может направить властям замечания и предложения, которые будут рассмотрены до внесения в думу. На такое обсуждение не выносятся законы, касающиеся бюджета, преобразования муниципальных образований, гостайны, ЧС, эпидемий, снятия карантина.

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