Москва, 18 марта 2022, 13:52 — REGNUM Россия давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Он добавил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа — в России аналогичная ситуация была и в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Россия сможет обеспечить спрос на сахар как внутри страны, так и за её пределами у партнёров по ЕАЭС.
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