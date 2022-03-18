Москва, , 13:52 — REGNUM Россия давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

«Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия — это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа — в России аналогичная ситуация была и в 2020 году.

«Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Россия сможет обеспечить спрос на сахар как внутри страны, так и за её пределами у партнёров по ЕАЭС.

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