Москва, , 13:48 — REGNUM В ЕАЭС начнут проводить взаимные расчёты в рублях, а не иностранной валюте, что будет очень важно для России. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Флаги стран-участниц ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очень важный вопрос который обсуждался, это вопрос о взаимных расчётах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, они потом расщепляются в определённой пропорции, которые закреплены договором Союза и, соответственно, попадают в бюджеты», — заявил Решетников.