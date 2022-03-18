Москва, , 13:47 — REGNUM В России наступает период повышенной инфляции, сообщили 18 марта Центральном банке Российской Федерации.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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ЦБ распространил сообщение, в котором рассказал о предстоящих структурных изменениях в экономике России. В связи с ними в ближайшее время российскую экономику ожидает период повышенной инфляции.

Тем не менее, в банке заверили, что создают условия для возвращения годового уровня инфляции в 4% к 2024 году.