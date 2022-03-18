Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Официальный представитель Белого дома Джен Псаки даже не стала даже оправдываться за заявления президента США Джо Байдена, который называл статью в New York Post о ноутбуке сына главы Белого дома Хантера «российской дезинформацией». Об этом сообщает New York Post.

Хантер Байден Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Псаки, 17 марта, на своем очередном брифинге спросили по поводу позиции Байдена.

«Нью-Йорк Таймс подтвердила подлинность электронных писем, которые, по-видимому, были получены с ноутбука, оставленного Хантером Байденом в Делавэре», — начал репортер RealClearPolitics Филип Вегманн.

«Президент ранее сказал, что статья New York Post об этом была «кучей мусора» и что это был «российский подлог». Придерживается ли он этой оценки?» — добавил журналист.

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Псаки не стала отвечать на вопрос, оставив в стороне не соответствующее действительности заявление Байдена, благодаря из-за которого за несколько дней до выборов 2020 года цензуре со стороны крупных технологических компаний был подвергнут репортаж New York Post.

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Так, хотя ее спросили о недавних заявлениях президента Байдена о ноутбуке, Псаки призвала спросившего ее журналиста обратиться в Министерство юстиции, а также к представителям Хантера Байдена.

Роб Крилли из Daily Mail продолжил, настаивая на том, чтобы Псаки ответила за ее собственную ложную информацию о репортаже New York Post.

«Вас спрашивали о ноутбуке Хантера Байдена. Вы также в октябре 2020 года отвергли это как «российскую дезинформацию». Вы согласны с этой оценкой?» — спросил Крилли.

Псаки не стала защищаться, а вместо этого уклонилась от ответа, еще раз послав журналиста обратиться в Министерство юстиции, а также к представителям Хантера Байдена.