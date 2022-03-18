Псаки не стала отвечать на вопрос о ноутбуке с компроматом на сына Байдена
Вашингтон, 18 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки даже не стала даже оправдываться за заявления президента США Джо Байдена, который называл статью в New York Post о ноутбуке сына главы Белого дома Хантера «российской дезинформацией». Об этом сообщает New York Post.
Псаки, 17 марта, на своем очередном брифинге спросили по поводу позиции Байдена.
Читайте также: Экспертиза подтвердила подлинность компрометирующих сына Байдена ноутбуков
Псаки не стала отвечать на вопрос, оставив в стороне не соответствующее действительности заявление Байдена, благодаря из-за которого за несколько дней до выборов 2020 года цензуре со стороны крупных технологических компаний был подвергнут репортаж New York Post.
Читайте также: Глава Twitter назвал ошибкой блокировку статьи о сыне Байдена
Так, хотя ее спросили о недавних заявлениях президента Байдена о ноутбуке, Псаки призвала спросившего ее журналиста обратиться в Министерство юстиции, а также к представителям Хантера Байдена.
Роб Крилли из Daily Mail продолжил, настаивая на том, чтобы Псаки ответила за ее собственную ложную информацию о репортаже New York Post.
Псаки не стала защищаться, а вместо этого уклонилась от ответа, еще раз послав журналиста обратиться в Министерство юстиции, а также к представителям Хантера Байдена.