Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Американские нефтекомпании подверглись критике со стороны Белого дома за то, что, как считают в администрации США, в условиях растущего спроса внутри страны нецелесообразно используют прибыль. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, вместо того, чтобы наращивать добычу нефти и газа, они возвращают деньги акционерам и инвесторам.

Прибыль Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нефтегазовая промышленность прямо сейчас получает прибыль — неожиданную прибыль; мы это видели. Они публично сообщают о своей прибыли», — указала Псаки.

При этом, по её словам, вместо того, чтобы действовать в соответствии с текущим спросом, большинство компаний принимают взвешенное решение о возврате средств инвесторам и акционерам с выкупом акций и дивидендами.

«Вместо того, чтобы расширять производство в достаточной степени в краткосрочной перспективе, что нам и нужно», — добавила официальный представитель администрации президента США.

Она привела в качестве примера компанию Occidental Petroleum, генеральный директор заявил об отсутствии «необходимости и намерения инвестировать в рост добычи в этом году».

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Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США намерен вызвать на слушания представителей крупных американских нефтяных компаний для дачи объяснений по вопросу роста цен на бензин. Как заявил лидер демократов в законодательном органе Чак Шумер, нефтяные компании США не дают никаких объяснений ситуации потребителям, а просто призывают подождать снижения стоимости бензина в будущем.

Напомним, в марте США ввели запрет на импорт нефти и газа из России. Это вызвало резкий рост стоимости топлива на американских АЗС. Как минимум в десяти штатах страны уже зафиксированы случаи воровства бензина.

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