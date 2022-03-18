София, , 13:46 — REGNUM С 1 января 2022-го года общая сумма выплаченных государством надбавок и дополнительных компенсаций к пенсиям и субсидиям в Болгарии составила 330 млн левов ($186 млн). Об этом 18 марта сообщает софийская газета «Факты».

Болгария

По сведениям болгарского Института национального страхования (ИНС), соответствующие выплаты получили все без исключения представители малоимущих слоев населения Болгарии. В то же время из-за инфляционных процессов указанные суммы не могут покрыть всех расходов пенсионеров на оплату услуг ЖКХ и элементарный пакет необходимых медикаментов.

«Правительство работает над усовершенствованием системы соцобеспечения», — говорится в сообщении правительства Болгарии.

Напомним, ранее министерство труда и социальной политики Болгарии объявило о намерении провести масштабную индексацию зарплат, пенсий и пособий по инвалидности в стране. Предполагается, что для этого из государственного бюджета будет выделено в общей сложности до $90 млн.