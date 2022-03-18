Багдад, 18 марта 2022, 13:48 — REGNUM Неизвестные обстреляли базу ВВС Ирака «Балад» в провинции Салахуддин. Об этом 18 марта сообщает телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на заявление командира базы генерал-майора Тия Мохсин Саада.
По его словам, по базе были выпущены четыре ракеты. Обстрел вёлся из соседнего района Халис, где активно действуют отряды боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Он отметил, что целью обстрела стали расположенные на авиабазе самолёты F-16 ВВС Ирака, которые регулярно наносят удары по боевикам в разных районах страны.
По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. База и военная техника не получили существенных повреждений.