Багдад, 18 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли базу ВВС Ирака «Балад» в провинции Салахуддин. Об этом 18 марта сообщает телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на заявление командира базы генерал-майора Тия Мохсин Саада.

U.S. Air Force Вертолёт ВВС Ирака

По его словам, по базе были выпущены четыре ракеты. Обстрел вёлся из соседнего района Халис, где активно действуют отряды боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он отметил, что целью обстрела стали расположенные на авиабазе самолёты F-16 ВВС Ирака, которые регулярно наносят удары по боевикам в разных районах страны.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. База и военная техника не получили существенных повреждений.