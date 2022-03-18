Москва, , 13:48 — REGNUM Неизвестные злоумышленники взломали приложение социальной сети LiveLib, посвящённой литературе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смартфон Iphones.ru

В ночь с 17 на 18 марта пользователи приложения на платформе iOS заметили, что после очередного обновления иконка приложения LiveLib окрасилась в жёлто-синий цвет, а при входе в приложение стала появляться надпись, призывающая граждан России к участию в незаконных акциях протеста (скриншоты есть в распоряжении ИА REGNUM).

«Что нового? Ничего хорошего! В Украине началась война», — следует из текста сообщения.

Взломщики также призвали «выходить на улицу» и «доказывать», что «вы против этого».

Обращение сопровождалось проукраинским хэштегом, а под текстом стояло авторство «разработчика из бомбоубежища».

Практически сразу после обновления приложение LiveLib стало недоступно в AppStore.

Спустя несколько часов приложение вновь обновилось — разработчики вернули прежнюю иконку (без жёлто-синей рацветки) и убрали провокационную надпись, а в социальной сети «ВКонтакте» рассказали пользователям о взломе: «Увы, наше приложение взломали».