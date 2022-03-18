Москва, , 13:44 — REGNUM Доступ к торрент-трекеру RuTracker будет заблокирован для российских пользователей даже в том случае, если Роскомнадзор уберет его сайт из реестра запрещенных. Об этом 18 марта заявил представитель платформы.

Сайт RuTracker (сс) Цуканов М.В

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По словам последнего, которые приводит журнал Forbes, в текущей политической ситуации платформа «не поддерживает никакие действия российских властей».

Также представитель отметил, что в связи с этим доступ пользователей из России к платформе будет ограничен и в том случае, если Роскомнадзор исключит ее сайт из реестра запрещённых.

При этом 15 марта администрация RuTracker заявила, что отключала доступ из России и Китая в марте из-за наплыва спама и ботов, однако затем восстановила его.

Отметим, 3 марта вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать RuTracker.