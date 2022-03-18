Москва, 18 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Банк России Монета с изображением здания Центробанка РФ

Отмечается, что резкое повышение ЦБ ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен в России.

Далее регулятор будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции в России, оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% годовых.

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