Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявили сбор донорской крови для переливания раненным в ходе спецоперации по защите Донбасса российским военнослужащим. Об этом 18 марта сообщили в Донорском Центре Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Mil.ru Донорство крови

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«В клинике Военно-медицинской академии находятся раненые ребята. Чтобы выжить, им срочно нужна кровь для переливания. Пожертвовать кровь можно на станции переливания крови ВМА по будням с 09:00 до 12:30», — говорится в сообщении.

Отметим, что поскольку очень много горожан откликнулись на призыв о помощи, сейчас в пункте сдачи крови в клиники ВМА на Загородном проспекте, 47Б (вход через КПП с Введенского канала, — прим. ред.) требуются группы крови: I положительная и отрицательная; II отрицательная; III отрицательная; IV отрицательная.

Однако каждый день ситуация может меняться. Прежде чем идти сдавать кровь, горожан просят позвонить по телефону: (812) 495−72−51 с 09:00 до 16:00 мск.