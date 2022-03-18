Москва, 18 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Уходящая неделя доставила читателям Telegram-каналов немало любопытных и курьезных историй из разных уголков страны. Чукотские бургеры с олениной, кража шестнадцати гробов, угон грузовика ради рыбалки. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Корней Иванович Чуковский

Центральный федеральный округ

В Москве мужчина случайно выбросил 13 миллионов рублей. Случилось это во время уборки: житель столицы навел чистоту дома, собрал пакеты с мусором и зачем-то положил рядом с ними пакет с деньгами, отложенными на выплату кредита. Дальше, конечно, он отнес все пакеты на помойку. Через три часа спохватился, добежал до мусорки, но денег там уже не было. «Лучше бы на ветер», — считает «Мослента».

В столичном зоопарке проснулись трое сурков, у всех трех необычные имена: Арчи, Нагайна, Сара. «Страновед» отмечает, что московские сурки традиционно проспали свой «официальный праздник» 2 февраля, когда отмечается День сурка, но при этом проснулись все же раньше ожидаемого. Обычно они спят до самого конца марта. Их пробуждение означает близость весны.

В Иванове спустя 23 года, наконец, исправили опечатку на памятнике с цитатой из Пушкина, где вместо «неподкупный» было написано «ненодкупный». Ошибку нашел маленький мальчик, едва научившийся читать. «Ивановская область: трэш и политика» передает, что исправляли ее специалисты МУП «Ритуал», а судьба талантливого мальчика, который обнаружил несуразицу, неизвестна. Раньше его обещали наградить.

Северо-Западный федеральный округ

Петербургские художники нарисовали на отвесной скале в Южной Африке большое граффити с портретом Корнея Чуковского. Сам Чуковский в Африке не бывал, зато все российские дети благодаря ему знают о реке Лимпопо, гориллах, акулах, крокодилах. «Записки декабриста» шутят, что уж в Африке коммунальщики с берегов Невы точно не доберутся до работ петербургских граффистов.

Житель Петербурга подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей за закрытие гипермаркетов. Он руководит фирмой, которая занимается ремонтом и дизайном квартир, и в проектах часто использовал мебель IKEA. Поэтому мужчину, по его словам, шокировало закрытие, резко ухудшилось состояние здоровья. «Как дела, Санкт-Петербург?» пишет, что это привело его к мысли подать иск на квадриллион рублей.

Тем временем в Сыктывкаре открыли собственное мебельное производство. «Усы Печорина» рассказывают, что производство вернулось в город спустя тридцать лет, и надеются, что отечественная фирма составит достойную конкуренцию западным компаниям.

Приволжский федеральный округ

Суд вынес приговор за дерзкое ограбление ювелирного магазина в Набережных Челнах. Полгода назад трое преступников похитили украшения на три миллиона рублей. В суде троица заявила, что украшения были «подарком для их мам». ВТП пишет, что суд не проникся столь сентиментальным объяснением и отправил преступников на три года в колонию строгого режима.

В Самарской области магазины столкнулись с покупательским ажиотажем. Особенно охотно граждане скупают гречку и сахар. «Злой самаритянин» обнаружил странность. У населения пользуется большим спросом сахарный песок, а рафинад в кубиках спокойно лежит на полках. Почему — неизвестно.

В Татарстане обеспокоились отсутствием интереса детей к татарскому языку. Оказалось, что в школах изредка изучают татарский язык в качестве иностранного и почти никто не выбирает его в качестве родного языка. «Если ценность родного языка не такая большая, что поделать? И нужно ли вообще предпринимать какие-либо меры?» — спрашивает «Итиль».

Южный федеральный округ

На юг страны обрушились снегопады, каких никто не ждал в марте. В Волгоградской области пришлось закрывать дороги из-за бурана, во многих местах нанесло сугробы. «Сталингумрак» пишет, что на всех федеральных трассах в области дежурит спецтехника.

В Крыму с погодой неплохо, и один старшеклассник решил съездить на рыбалку, правда, на чужом грузовике. «Телеграммы из Крыма» рассказывают, что дело было в Симферополе. Девятиклассник заметил на улице открытый автомобиль и, недолго думая, сел за руль, поехал домой, чтобы взять рыболовные снасти и отправиться на рыбалку. Там его задержали. Рыболову-угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.

Северо-Кавказский федеральный округ

Не менее необычное преступление на Ставрополье. «Ставропольская телега» пишет, что мужчина украл шестнадцать гробов из ритуального магазина, а заодно венки и другой погребальный инвентарь. Преступник задержан, ущерб составил сто тысяч рублей. Оказалось, мужчина успел продать украденное. Кому именно понадобился похоронный реквизит, пока не выяснили.

Уральский федеральный округ

В Тюмени дорожная полиция остановила «Жигули» с большой наклейкой «Министерство аквариумов». За рулем сидел молодой человек. «УралLive» узнал, что у «министра аквариумов» не оказалось ни аквариумов, ни ОСАГО, ни даже водительского удостоверения. Юношу привлекли к административной ответственности, а его «министерство» отправили на спецстоянку.

Сибирский федеральный округ

Центральный рынок Новосибирска ввел для своих сотрудников дресс-код. Теперь продавцы, фасовщики, уборщики и руководящий состав должны ходить на работе только в кедах или кроссовках. За другую обувь полагается штраф, пишет НГС.

Семиклассники из красноярской гимназии получили необычное задание на уроке биологии: расчленить аквариумную рыбку. Возмущенные родители оставили жалобу в электронном журнале, рассказал «Красноярский лев». Началось расследование, выяснилось недоразумение. Аквариумную рыбку надо было принести на урок для «визуального изучения». Для знакомства с внутренним миром рыб детям предлагалось понаблюдать за тем, как родители разделывают тушку из магазина.

«Сибирский панк» радует читателей отменой масочного режима. Первой стала Москва, за которой постепенно подтягиваются регионы. «Скоро и Омск расстанется с этим поднадоевшим и превратившимся особенно в последнее время в формальность ограничением», — полагает автор канала.

Дальневосточный федеральный округ

В столице Чукотки открылась первая бургерная с олениной. Ее назвали Hargin Burger — в честь чукотского домашнего оленя. Кроме бургеров с олениной здесь можно заказать буритто, шаурму, а ценник на блюда варьируется между 170 и 450 рублями, пишет «Северная экономика».

Загсы Хабаровского края рассказали о необычных именах, которые в феврале дали свои детям жители. «Если родители девочек в своем креативе дальше Моники и Эльзы (из «Холодного сердца», наверняка) не ушли, то родители мальчиков отправили свои фантазии в полет», — считает «Тридевятое царство». Так в регионе появились Максимус, Марсель, Реал и Тигр.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 марта.