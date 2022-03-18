Москва, , 13:42 — REGNUM В России начинается фаза масштабной структурной перестройки экономики, сообщает 18 марта Банк России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Центробанк проинформировал, что изменения будут сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. Однако проводимая банком денежно-кредитная политика позволит создать условия для постепенной адаптации экономики и возвращению к годовому уровню инфляции в размере 4% в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе заверили, что российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объёме.