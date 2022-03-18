Буэнос-Айрес, 18 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Тринадцать сенаторов от партии Frente de Todos проголосовали против соглашения Аргентины с Международным валютным фондом о выплате долгов по кредиту в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Противники соглашения с МВФ обосновали свою позицию тем, что условия, на которых будет происходить выплата кредита, трудновыполнимы и резко отрицательно скажутся на экономическом на росте аргентинской экономики.

Сенаторы также сослались на то, что назревающий мировой кризис, вызванный спецоперацией на Украине, приведёт к беспрецедентной инфляции, которая особенно сильно ударит по Латинской Америке — сырьевому региону, чья экономика зависит от мировых цен на топливо.