Джакарта, 18 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. По оценке министра иностранных дел Кении Рейчел Омамо, председательство в G20 снова сделало Индонезию эпицентром мира, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

«Я очень благодарна за то, что мы смогли открыть посольство в Джакарте, когда Индонезия председательствует в G20. Индонезия снова стала эпицентром мира», — отметила глава МИД Кении в своем выступлении на подписании меморандума о взаимопонимании между университетами двух стран.

По словам главы МИД Кении, в настоящее время необходимо возродить благородные ценности, отраженные в историческом импульсе Бандунгской конференции 1955 года.

«Мы должны вернуть себе дух свободы, дух эмансипации, самоопределения, чтобы ответить на все текущие вызовы», — заявила глава МИД Кении.

«В Кении только что открыли скоростную дорогу, пересекающую Найроби. В Джакарте я вижу около 20 таких улиц. Страна также обеспечивает доступ к чистой воде для 200 млн человек. Мы должны учиться у такой страны, как Индонезия», — подчеркнула Рейчел Омамо.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии подчеркнул важность дружеских отношений, стратегического и всестороннего партнерства между Индонезией и Индией.