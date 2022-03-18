Москва, , 13:45 — REGNUM Состояние российского рынка труда сейчас непростое, в том числе из-за оттока трудовых мигрантов и приостановки деятельности ряда зарубежных компаний. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 18 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Работники завода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, для граждан остаётся важным вопрос поиска работы. Одновременно с этим иностранные работники возвращаются в свои страны. Те мигранты, которые были традиционно заняты в важных для экономики отраслях, не могут попасть в Россию. Это создаёт дополнительное давление на рынок труда.

«Отечественный рынок труда сейчас в непростом состоянии. Из России ряд зарубежных компаний ушли, во всяком случае приостановили свою деятельность, есть и другие проблемы», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что российские власти могут пересмотреть нормы по максимальному числу зарубежных работников в ключевых сферах.

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