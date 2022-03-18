Владивосток, 18 марта 2022, 19:30 — REGNUM В России, благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Эксперты собирают данные о количестве хищников и о том, хватает ли им территории и еды. Это поможет не только сохранить, но и приумножить численность редких животных. Как рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, подготовка к учёту началась в июле 2021 года.

Амурский тигр
Амурский тигр
Programmes.putin.kremlin.ru

На всей территории провели картографическую рекогносцировку местности, весь ареал тигра поделили на отдельные участки, определили наиболее эффективные маршруты для проведения учёта, были сформированы и распределены по группам учётчики. На последний этап — единовременный учёт — в начале февраля этого года одновременно вышло порядка 600 учётчиков — сотрудники заповедников и национальных парков, охотнадзора, ученые и охотники.

«Учет тигра во всём ареале позволит получить объективную информацию о состоянии популяции хищника для выработки адекватных практических мер по его долговременному устойчивому сохранению. По предварительным данным экспертов, численность тигра возросла. Точные цифры получим, когда будут сведены воедино все дневники учётчиков и проведено «компьютерное моделирование», где будут учтены все следы, кадры с фотоловушек. То есть сгенерирован весь исходный материал», — пояснил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Благодаря слаженной работе нам удалось избежать разобщенности в сроках проведения учета на территории федеральных ООПТ и окружающей территории, что не удавалось в предыдущих учетах. Были сложности из-за пандемии, но их удалось преодолеть», — отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он также отметил, что к настоящему моменту полевой этап учета завершен, и координаторы приступили к первичной обработке данных».

Так, в национальном парке «Бикин» (Приморский край), в масштабных учетных работах приняли участие сотрудники отдела охраны, научного и лесного отделов ООПТ.

«Территория парка «Бикин» в несколько раз больше иных ООПТ в ареале тигра. Поэтому нашим специалистам выпала большая нагрузка — пришлось преодолеть более 600 километров малопроходимой тайги. Для проведения учета мы выбрали наиболее ответственных и профессионально подготовленных сотрудников — все они имеют опыт подобных работ.

Уверены, мы получим объективные количественные и качественные характеристики популяции, состояния кормовой базы и уточним места обитания тигра», — прокомментировал координатор масштабного учета тигра по Пожарскому району Приморья, директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.

Напомним, работа по нацпроекту, направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия. К концу 2030 года популяция амурских тигров должна увеличиться на 15%.