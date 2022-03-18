Владивосток, , 19:30 — REGNUM В России, благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Эксперты собирают данные о количестве хищников и о том, хватает ли им территории и еды. Это поможет не только сохранить, но и приумножить численность редких животных. Как рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, подготовка к учёту началась в июле 2021 года.

Амурский тигр Programmes.putin.kremlin.ru

На всей территории провели картографическую рекогносцировку местности, весь ареал тигра поделили на отдельные участки, определили наиболее эффективные маршруты для проведения учёта, были сформированы и распределены по группам учётчики. На последний этап — единовременный учёт — в начале февраля этого года одновременно вышло порядка 600 учётчиков — сотрудники заповедников и национальных парков, охотнадзора, ученые и охотники.

«Учет тигра во всём ареале позволит получить объективную информацию о состоянии популяции хищника для выработки адекватных практических мер по его долговременному устойчивому сохранению. По предварительным данным экспертов, численность тигра возросла. Точные цифры получим, когда будут сведены воедино все дневники учётчиков и проведено «компьютерное моделирование», где будут учтены все следы, кадры с фотоловушек. То есть сгенерирован весь исходный материал», — пояснил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Благодаря слаженной работе нам удалось избежать разобщенности в сроках проведения учета на территории федеральных ООПТ и окружающей территории, что не удавалось в предыдущих учетах. Были сложности из-за пандемии, но их удалось преодолеть», — отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он также отметил, что к настоящему моменту полевой этап учета завершен, и координаторы приступили к первичной обработке данных».

Так, в национальном парке «Бикин» (Приморский край), в масштабных учетных работах приняли участие сотрудники отдела охраны, научного и лесного отделов ООПТ.

«Территория парка «Бикин» в несколько раз больше иных ООПТ в ареале тигра. Поэтому нашим специалистам выпала большая нагрузка — пришлось преодолеть более 600 километров малопроходимой тайги. Для проведения учета мы выбрали наиболее ответственных и профессионально подготовленных сотрудников — все они имеют опыт подобных работ.

Уверены, мы получим объективные количественные и качественные характеристики популяции, состояния кормовой базы и уточним места обитания тигра», — прокомментировал координатор масштабного учета тигра по Пожарскому району Приморья, директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.

Напомним, работа по нацпроекту, направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия. К концу 2030 года популяция амурских тигров должна увеличиться на 15%.